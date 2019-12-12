  1. Пятый канал
  4. Видео из воинской части под Краснодаром, к которой был приписан разбившийся Ми-28

Видео из воинской части под Краснодаром, к которой был приписан разбившийся Ми-28

, 4:09 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 40

Вертолет потерпел крушение в двух километрах от военного аэродрома Кореновск.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Разбившийся вертолет Ми-28 был приписан к 55-му отдельному полку армейской авиации, расположенному на военном аэродроме Кореновск. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео из воинской части.

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в двух километрах от аэродрома. Он находится вблизи одноименного города в Краснодарском крае.

Как сообщал 5-tv.ru, крушение произошло 11 декабря примерно в 23:00 в ходе выполнения учебно-тренировочного полета. В результате погиб экипаж воздушного судна — два пилота.

Ранее были названы две основные версии крушения вертолета Ми-28. На место аварии уже выехала спецкомиссия ВКС РФ.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.57
-0.01 70.46
0.07
Гороскоп на 12 декабря: Полнолуние — неблагоприятная пора для новых начинаний

Последние новости

4:43
Какие темы обсуждали участники заседания оргкомитета «Победа»
4:31
Участницы «ВИА Гры» восхитили поклонников нежным снимком со съемок клипа
4:09
Видео из воинской части под Краснодаром, к которой был приписан разбившийся Ми-28
3:48
«Не хочу больше портить ей жизнь»: Шаляпин расстался с Цымбалюк-Романовской
3:19
Кудрин доложил Путину о неисполнении расходов бюджета на 1 трлн рублей
3:00
Гороскоп на 12 декабря: Полнолуние — неблагоприятная пора для новых начинаний

Сейчас читают

Гороскоп на 12 декабря: Полнолуние — неблагоприятная пора для новых начинаний
Как живет после выхода из колонии звезда «Дома-2» Анастасия Дашко
Годовалая дочь Кудрявцевой сразила соцсети новым методом надевания тапочек

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]