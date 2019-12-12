Видео из воинской части под Краснодаром, к которой был приписан разбившийся Ми-28

Разбившийся вертолет Ми-28 был приписан к 55-му отдельному полку армейской авиации, расположенному на военном аэродроме Кореновск. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео из воинской части.

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в двух километрах от аэродрома. Он находится вблизи одноименного города в Краснодарском крае.

Как сообщал 5-tv.ru, крушение произошло 11 декабря примерно в 23:00 в ходе выполнения учебно-тренировочного полета. В результате погиб экипаж воздушного судна — два пилота.

Ранее были названы две основные версии крушения вертолета Ми-28. На место аварии уже выехала спецкомиссия ВКС РФ.