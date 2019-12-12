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  4. Овечкин жестко атаковал судью в спину во время матча НХЛ — видео

Овечкин жестко атаковал судью в спину во время матча НХЛ — видео

, 8:17 | Игорь Рязов Видео 38

Нападающий Washington Capitals толкнул арбитра с такой силой, что тот рухнул на лед.

Фото: ТАСС/Scott Taetsch

Хоккеист Александр Овечкин с силой толкнул судью в спину во время матча НХЛ между командами Washington Capitals и The Boston Bruins в Вашингтоне.

На кадрах с матча видно, что Овечкин направлялся к игроку The Boston Bruins, который контролировал шайбу. На свою беду арбитр оказался между ними. После столкновения с Овечкиным судья покинул лед.

Овечкин после матча сказал, что игра с The Boston Bruins была «жесткой».

«Вы можете видеть, насколько жесткой была игра. Мы играем жестко, они играют жестко <…>. Мы знали, что это будет непростая игра, потому что у них очень хорошая команда. Это был вызов для нас», — цитирует его TSN.

Матч прошел в ночь на 12 декабря. Он завершился со счетом 3:2 в пользу Washington Capitals

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда Александр Овечкин завершит карьеру. Хоккеист заявил, что уйдет на покой, если побьет рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки по голам в регулярном чемпионате НХЛ.

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