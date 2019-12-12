Четверть россиян ощущают угрозу увольнения в 2020 году

Четверть россиян (26%) уверены в том, что над ними нависла угроза увольнения работодателем. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследование сайта вакансий HeadHunter.

В опросе рекрутинг-платформы приняли участие 20,5 тысячи человек. Исследование проводилось в четвертом квартале 2019 года. На вопрос о том, ощущают ли они угрозу увольнения 26% респондентов ответили положительно. При этом, 9% опрашиваемых сформулировали ответ, как — «точно да», и 17% — «скорее да».

Множество россиян (33%) точно знают, что не будут уволены работодателем. А вот 30% такую возможность рассматривают, однако считают, что потери работы им, скорее всего, удастся избежать. Еще 10% опрашиваемых затруднились ответить на поставленный вопрос.

Эксперты полагают, что массовая боязнь жителей России лишиться работы не оправдана. По данным Министерства труда РФ, в ближайшее время предприятия планируют сократить максимум 1% процент служащих.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы.