Владимир Путин посетил церемонию прощания с Юрием Лужковым

Москва простилась с Юрием Лужковым. В храме Христа Спасителя прошло отпевание, его провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храм прибыли вдова и дочери бывшего мэра столицы. Церемонию прощания посетил Владимир Путин. Президент положил к гробу цветы и выразил соболезнования родным бывшего московского мэра.

Свои слова поддержки семье выражают сегодня друзья, коллеги — все, кто знал градоначальника лично. Подробности в репортаже Виктора Синеока.

Храм Христа Спасителя, воссозданный с огромным трудом по фотографиям и сохранившимся фрагментам, Юрий Лужков считал одним из главных дел своей жизни. Это одна из причин, по которой церемония прощания проходит именно здесь. Другая – это одно из немногих помещений в Москве, способное принять всех желающих проститься. Их были столько, что цветы постоянно приходилось уносить. Иначе они заняли бы все место возле алтаря.

«Находясь в храме Христа Спасителя в первую очередь нужно вспомнить о том, что его инициативой, его настойчивостью, его способностью вступать в критические дискуссии с власть имущими был построен этот величественный храм. Если бы ни его горячая убежденность в правоте, то мы бы с вами сегодня не стояли под его величественными сводами», – сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Двери храма открыли еще в семь часов утра. И тут же на входе образовалась очередь. Люди встали пораньше. Узнали, где до открытия метро можно купить цветы. Заранее изучили маршруты общественного транспорта. Его движение около храма сегодня перекрыто, но важно было простится со своим мэром.

Друзья Лужкова и простые жители столицы. Госслужащие разного ранга, пришедшие в храм перед работой, которые видели его только по телевизору. Крупные руководители и известные люди, что знали его лично.

«У него сочеталась и строгость административная – сделать дело, он был нацелен на дело, а с другой стороны он был мечтателем. Иногда шутил, иногда это были какие-то грандиозные идеи», – сказал ректор Московского государственного университета имени М. Ломоносова Виктор Садовничий.

«Настоящий русский мужик. Со своей смекалкой, со своим упорством и со своим внутренним стержнем. Вот на таких, как он, земля держится», – сказал президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль.

Лужков был всегда предприимчивым и полным идей. Не всем они нравились, но то, что он – человек неординарный и талантливый признавали все. Причем, далеко не все таланты Лужков успел реализовать.

«Юрий Михайлович был остроумным, творческим человеком. Дополнен вам сказать, что в папке театра Ленком совсем недавно появилась стихотворная пьеса, написанная Юрием Михайловичем. Удивительно дело», – рассказал руководитель Московского театра эстрады, Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов.

Эти 18 лет, что Юрий Михайлович возглавлял столицу, москвичи называют «эпохой Лужкова». Многие вспоминают, что когда он встал у руля, продукты из-за дефицита еще отпускали по талонам. Но потом начался экономический рост. Лужков менял столицу как считал нужным. Начал строительство Москва-сити, заложил парк Победы на Поклонной горе. При нем заработало Третье транспортное кольцо и реконструировали МКАД. Он ошибался, с ним спорили. Но теперь, прощаясь, плачут.

«Ушел наш учитель. Ушел наш наставник, которому многие из нас обязаны очень многим, что мы имеем. В 2006 году мы Юрию Михайловичу подарили перепелов и назвали себя «птенцами гнезда Лужкова». Сегодня мы все уже разлетелись. Птенцы выросли. Но, Юрий Михайлович, ваши уроки будут жить с нами всегда», – сказала представитель Студенческого правительства города Москвы Светлана Грохотова.

Запомнят Лужкова жизнерадостным человеком. Вечно в своей кепке. Вечно со своими инициативами. За свою жизнь, он чем только не занимался: управление, наука, сельское хозяйство. Ушел большой и многогранный человек. Политик, ученый, пчеловод, Мэр…

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главврач клиники, где умер Лужков, рассказал об инфаркте бывшего мэра Москвы.