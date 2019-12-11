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Главврач клиники, где умер Лужков, рассказал об инфаркте бывшего мэра Москвы

, 19:42 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное видео 364

Карл-Вальтер Яух отметил, что политик давно страдал сердечным заболеванием.

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Фото, видео: ТАСС / Сорокин Донат; 5-tv.ru

Главный врач и заведующий лечебной частью клиники «Гроссхадерн» при университете имени Людвига Максимилиана, где скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков, рассказал об обстоятельствах его смерти. По словам Карла-Вальтера Яуха, политик был доставлен в клинику с инфарктом. Он длительное время страдал сердечным заболеванием, вследствие чего лечился в больнице.

Когда Лужкова привезли в медицинское учреждение, врачи до последнего пытались спасти его жизнь, и ненадолго политику стало лучше, однако, по словам специалиста, сердце пациента было слабым, и вскоре остановилось.

«В неотложном порядке ему провели обследование сердца, поставлен катетер, удалось выяснить, что все важные сосуды были закрыты. С помощью катетера их удалось открыть. Ему стало немного лучше, хотя у него всегда была плохая способность сердца. Затем его состояние снова ухудшилось. <…> Была снова проведена катетеризация, чтобы остановить кровотечение, но состояние сердца было достаточно плохим, что не позволило избежать остановки сердца», — рассказал Карл-Вальтер Яух.

Врач отметил, что бывшему мэру столицы требовалась неотложная помощь, поскольку у сердца было плохое кровоснабжение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни после операции на сердце.

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