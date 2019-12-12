Флешмоб: танцоры используют вместо шеста поручни в московском наземном метро

В сети появились кадры, на которых люди танцуют в вагонах поездов Московского центрального диаметра, также именуемое «наземным метро», танцы весьма экзотичных направлений: strip, pole, exotic dance и других. Вместо шеста танцовщицы используют поручни в вагонах.
Одна из участниц своеобразного флешмоба опубликовала в Instagram видео, которое привело ее подписчиков в восторг.
«Сейчас все тестируют МЦД (Московские центральные диаметры — ред.). Я тоже потестила. Шест крепкий, места много. Едет только быстро. Чуть не проехала!» — поделилась танцовщица.
Поклонники исполнительницы «горячего» танца на импровизированном пилоне высоко оценили ролик. Подписчики похвалили танцовщицу за интересную локацию и чудесное выступление.
«Офигенно!»
«Просто космос»;
«Отличный лайфхак!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что танцовщиц из Башкортостана обвинили в насмешке над национальными традициями. Поводом для недовольства жителей республики стал танец в национальных костюмах с использованием пилона.