Флешмоб: танцоры используют вместо шеста поручни в московском наземном метро

В сети появились кадры, на которых люди танцуют в вагонах поездов Московского центрального диаметра, также именуемое «наземным метро», танцы весьма экзотичных направлений: strip, pole, exotic dance и других. Вместо шеста танцовщицы используют поручни в вагонах.

Одна из участниц своеобразного флешмоба опубликовала в Instagram видео, которое привело ее подписчиков в восторг.

«Сейчас все тестируют МЦД (Московские центральные диаметры — ред.). Я тоже потестила. Шест крепкий, места много. Едет только быстро. Чуть не проехала!» — поделилась танцовщица.

Instagram @steysi_tim

Поклонники исполнительницы «горячего» танца на импровизированном пилоне высоко оценили ролик. Подписчики похвалили танцовщицу за интересную локацию и чудесное выступление.

«Офигенно!»

«Просто космос»;

«Отличный лайфхак!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что танцовщиц из Башкортостана обвинили в насмешке над национальными традициями. Поводом для недовольства жителей республики стал танец в национальных костюмах с использованием пилона.