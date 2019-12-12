  1. Пятый канал
  4. Флешмоб: танцоры используют вместо шеста поручни в московском наземном метро

Флешмоб: танцоры используют вместо шеста поручни в московском наземном метро

, 16:55 | Ниса Мурзанаева Видео 73

Любители танцев на пилоне выкладывают в сеть видео, на которых демонстрируют умения прямо в вагонах поездов МЦД.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @steysi_tim

В сети появились кадры, на которых люди танцуют в вагонах поездов Московского центрального диаметра, также именуемое «наземным метро», танцы весьма экзотичных направлений: strip, pole, exotic dance и других. Вместо шеста танцовщицы используют поручни в вагонах.

Одна из участниц своеобразного флешмоба опубликовала в Instagram видео, которое привело ее подписчиков в восторг.

«Сейчас все тестируют МЦД (Московские центральные диаметры — ред.). Я тоже потестила. Шест крепкий, места много. Едет только быстро. Чуть не проехала!» — поделилась танцовщица.

Instagram @steysi_tim

Поклонники исполнительницы «горячего» танца на импровизированном пилоне высоко оценили ролик. Подписчики похвалили танцовщицу за интересную локацию и чудесное выступление.

«Офигенно!»

«Просто космос»;

«Отличный лайфхак!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что танцовщиц из Башкортостана обвинили в насмешке над национальными традициями. Поводом для недовольства жителей республики стал танец в национальных костюмах с использованием пилона.

Читайте также

63.23
-0.34 70.43
-0.03
ТОП-10 женских имен, обладательницы которых притягивают мужчин, как магнит

Последние новости

18:20
Путин отправил в отставку губернатора Еврейской АО Александра Левинталя
18:04
«Наповал»: роскошная Пегова появилась на светском вечере в черном
17:53
Путин принял отставку губернатора Иркутской области
17:33
Число госпитализированных после пожара на авианесущем крейсере достигло 12 человек
17:27
Россия объявила персонами нон грата двоих сотрудников посольства Германии
17:16
«Симпатичный паренек»: образ Дарьи Мельниковой вызвал споры в Instagram

Сейчас читают

«Перепутал»: Харламов извинился перед «Концерт.ру» за обвинения в мошенничестве
ТОП-3 недорогих кулинарных шедевра на Новый 2020 год
Рыбы! Гороскоп на каждый месяц 2020 года: финансовое и сексуальное предсказания

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]