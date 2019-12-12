В Европу со своими яблоками нельзя. Финляндия ужесточает фитосанитарный контроль на границе с Россией. К ввозу запрещены свежие ягоды, фрукты, овощи и даже семена растений. Кстати, есть исключения: бананы, финики, ананасы, кокосы и дуриан провозить можно.

Остальное — только с фитосанитарным сертификатом, который физическому лицу получить практически невозможно. А если и удастся, то разрешается взять с собой не больше двух килограммов.

Если что-то из списка запрещенного у путешественника все-таки есть, он может положить лишнее в специальный контейнер. При такой добровольной сдаче санкций не будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились правила ввоза овощей и фруктов в Россию.