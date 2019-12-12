«Улетаю в астрал»: Бледанс попрощалась с реальностью в бане

Эвелина Бледанс поделилась с поклонниками кадрами своего отдыха в бане. Видео артистка разместила в сторис своей страницы в Instagram.

В кадре Эвелина лежит в подвесном чане-бассейне с горячей водой, прикрывшись листьями от банного веника. Раскинув руки, женщина сообщает, что «улетает в астрал» от удовольствия.

Также Бледанс показала, как заходит в парилку. В этот момент на звезде только войлочная шапка и полотенце, которым актриса прикрывает обнаженное тело. Впрочем, его Эвелина замотала не слишком туго — поклонники вполне могут рассмотреть формы своего кумира.

Всем своим фолловерам Бледанс посоветовала посетить байкальскую баню — именно там сейчас находится сама артистка. По ее словам, это одно из лучших впечатлений в жизни.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эвелина Бледанс рассказала о встрече с привидением во французском замке.