Эвелина Бледанс рассказала о встрече с привидением во французском замке

Актриса Эвелина Бледанс рассказала, что встречалась в своей жизни с привидениями, пишет «СтарХит». Однажды она вместе со своим сыном Семеном ночевала во французском замке. Как заверила звезда, там действительно обитал полтергейст.

«Например, ко мне в комнату приходил дух военного и присаживался на кровать. Я тогда только развелась. Видимо, хотел предложение сделать», — заметила звезда.

Телеведущая поделилась в интервью еще несколькими интересными фактами из своей жизни. По словам знаменитости, иногда она симулировала болезнь, чтобы прогулять школу. Бледанс добавила, что сейчас все дети сидят в компьютерах, а в ее время ребятам хотелось просто выспаться, поваляться в кровати и послушать музыку.

Также Эвелина призналась, что стеснялась своего прошлого. Она не переваривала свой образ медсестры из «Маски-шоу». По словам артистки, он, конечно, стал культовым, но значительно подпортил ей актерскую карьеру.

«Все режиссеры и продюсеры видели во мне сексуальную дуру с декольте и длинными ногами. Потом было сложно найти хорошую роль», — сетует актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эвелина Бледанс похвасталась, что Венсан Кассель сравнил ее с Моникой Беллуччи.