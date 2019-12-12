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  4. Охота на медведей и разрушительный паводок: чем запомнилось руководство Левченко Иркутской областью

Охота на медведей и разрушительный паводок: чем запомнилось руководство Левченко Иркутской областью

, 23:08 Эфирная новость 38

Возглавлявший регион Сергей Левченко подал в отставку 12 декабря.

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Фото, видео: ТАСС / Климентьев Михаил; 5-tv.ru

Владимир Путин отправил в отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Временно исполнять обязанности главы региона назначен Игорь Кобзев. До этого Кобзев занимал пост заместителя главы МЧС России.

Сообщается, что Левченко написал заявление по собственному желанию, но, вполне возможно, причиной увольнения стала неспособность властей региона решить проблемы жителей, пострадавших во время летних паводков. Впрочем, сам он считал, что все делает правильно.

Накануне Левченко сказал, что регион и, в частности, его команда прошли проверку на прочность. Теперь уже бывший губернатор заявил, что гордится результатами работы по восстановлению разрушенной области. Но гордиться на самом деле нечем. Почти три тысячи семей так и не получили обещанное жилье. Иркутские власти и лично губернатор до последнего тянули с выплатами пострадавшим под надуманными бюрократическими предлогами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что сын Сергея Левченко вызван на допрос в прокуратуру.

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