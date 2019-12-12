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Жителям многоквартирных домов разрешат распоряжаться придомовой территроией

, 20:04 Эфирная новость 67

Соответствующий законопроект обсуждается в Государственной думе РФ.

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В Госдуме собираются защитить интересы миллионов россиян, живущих в многоквартирных зданиях. Им могут разрешить распоряжаться землей вокруг дома. Принимать решения придется сообща. Кто-то сможет на законных основаниях возвести забор для безопасности, кто-то — обустроить автостоянку или детскую площадку для комфорта.

Земля, на которой стоит дом — это так называемая «подошва». И теперь все, что вокруг в равных долях депутаты предлагают отдать жильцам. В зависимости от плотности застройки, это может быть и узкая полоска по периметру многоэтажки под газон, или более обширное пространство, на котором можно разместить, скажем, детскую площадку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жителей исторических домов заставят отказаться от кондиционеров.

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