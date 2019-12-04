Красота или комфорт? Жителей исторических домов заставят отказаться от кондиционеров

Жители и владельцы исторических особняков оказались перед нелегким выбором, Госдума хочет запретить устанавливать что-либо на фасадах таких зданий. В том числе, кондиционеры и антенны. Причем в законопроекте очень жесткие формулировки — убрать лишнее за 180 дней после принятия документа, пока он прошел первое чтение.

Но судя по темпам, уже к лету — придется либо все снять, чтобы было красиво, либо съехать, чтобы было комфортно. Корреспондент МИЦ «Известия» Роман Ишмухаметов изучил проблему. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, за чей счет будет вестись снос кондиционеров.