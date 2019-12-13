В похожей ситуации с иркутскими пострадавшими от паводка оказались несколько семей из Якутска. Только помощи здесь ждут уже восьмой год.

Их жилой дом разрушила не стихия, а время. Находиться в ветхом бараке опасно для жизни. В одной из квартир обрушился потолок, ее хозяин — пожилой инвалид не пострадал лишь чудом. С тех пор одинокий пенсионер ютится в гараже.

Остальные семьи на свой страх и риск продолжают выживать в невыносимых условиях. Идти людям просто некуда.

Между тем, городские чиновники о проблемном доме знают, но помочь ничем не могут.

Сергей Лесков разбирался в ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителям многоквартирных домов разрешат распоряжаться придомовой территорией.