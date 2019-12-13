В похожей ситуации с иркутскими пострадавшими от паводка оказались несколько семей из Якутска. Только помощи здесь ждут уже восьмой год.
Их жилой дом разрушила не стихия, а время. Находиться в ветхом бараке опасно для жизни. В одной из квартир обрушился потолок, ее хозяин — пожилой инвалид не пострадал лишь чудом. С тех пор одинокий пенсионер ютится в гараже.
Остальные семьи на свой страх и риск продолжают выживать в невыносимых условиях. Идти людям просто некуда.
Между тем, городские чиновники о проблемном доме знают, но помочь ничем не могут.
Сергей Лесков разбирался в ситуации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жителям многоквартирных домов разрешат распоряжаться придомовой территорией.