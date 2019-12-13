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«Не очень уже помню»: Лев Лещенко рассказал о количестве секс-партнеров в юности

, 8:43 | Василий Заика Видео 850

Эстрадный певец стал гостем нового YouTube-шоу Максима Галкина.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Anatoly Lomokhov, /Aleksey Ivanov/ TV Zvezda, /Valerie Plotnikov

Народный артист РСФСР Лев Лещенко на днях стал гостем нового YouTube-шоу юмориста Максима Галкина. Во время беседы 77-летний эстрадный певец старался честно отвечать на вопросы шоумена и в некотором смысле сумел удивить зрителей своей откровенностью.

В частности, исполнитель всенародной «Прощай» признался Максиму Галкину, сколько у него было сексуальных партнерш в юности перед армией.

«В 61-м году я ушел в армию и служил под Берлином. Не очень уже помню себя в этом возрасте. До армии у меня был один партнер», — цитирует Льва Лещенко 7дней.ru.

Шоумен, прежде чем «переключить» диалог на другую тему, в свойственной ему манере подыграл Льву Лещенко, заявив: «А потом как понеслось!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Павлиашвили и Лещенко отреагировали на слова Паулса о навязчивых россиянах.

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