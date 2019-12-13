Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X. Устройство, которое теперь больше напоминает персональный компьютер, появится в продаже зимой следующего года.

Консоль Xbox Series X была представлена в ходе церемонии награждения The Game Awards, отмечающая достижения в индустрии компьютерных игр и киберспорта. Название Project Scarlett, с которым она ранее ассоциировалась, уходит в историю.

Внешний вид консоли компания презентовала в трейлере. Создатели решили отказаться от привычной плоской коробки и соорудили приставку в виде массивной башни, напоминающей системный блок компьютера. Разработчики говорят, что это позволит снизить уровень шума, а также систему можно будет использовать в горизонтальном положении.

В Microsoft пообещали четырехкратное увеличение производительности по сравнению с консолью предыдущего поколения.

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