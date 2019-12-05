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  4. Более 400 спикеров обсудят достижения в сфере IT в рамках Russian Internet Week

Более 400 спикеров обсудят достижения в сфере IT в рамках Russian Internet Week

, 15:56 | Карина Бернтгольц 24

Конференция пройдет в Центре международной торговли в Москве 12 и 13 декабря.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков, 5-tv.ru

Более 400 экспертов встретятся на одной площадке в Москве, чтобы обменяться опытом и рассказать о главных достижениях в сфере IT. Ежегодная конференция Russian Internet Week 2019 состоится в Центре международной торговли с 12 по 13 декабря.

В течение двух дней участники мероприятия смогут услышать выступления представителей медиаотрасли, телекоммуникации, разработчиков в сфере интернета и программного обеспечения и познакомиться с их передовыми проектами в области цифровых технологий. Кроме того, в конференции примут участие представители органов государственной власти, которым можно будет задать интересующие вопросы.

Для участников мероприятия будут работать десять блок-конференций: Digital Ads, Influencer Marketing, Цифровая экономика, PR, GR and Media, Малый и средний бизнес, Product Day, Tech Show Day, eCom Day, Sharing economy day и SMB Day.

В рамках предложенных направлений можно будет пообщаться с такими известными спикерами, как Ольга Берек (представитель Национальной ассоциации блогеров), Эльза Ганеева (представитель компании Microsoft), Марина Жунич (представитель Google), Евгений Ягнятинский (представитель компании Procter&Gamble), Андрей Нестеров (представитель «Триколора»), Сергей Томилов («Одноклассники.ру») и многими другими.

В 2019 году конференция RIW ставит перед собой задачу стать центральной площадкой диалога государства и бизнеса, что отражается в программе форума и специальных мероприятиях. Она приобретает статус важнейшего профессионального GR-мероприятия IT-отрасли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первый студенческий хакатон стартовал в Петербурге.

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