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«Очевидная пластика и фотошоп»: блогер пристыдила Бабкину за неестественную красоту

, 18:13 | Алиса Старжевская 105

Лена Миро высмеяла желание артистки выглядеть гораздо моложе своего возраста.

Фото: Instagram @ngbabkina, @lenamyro

За внешними преображениями Надежды Бабкиной с интересом наблюдает большая часть страны. Пока поклонники с восхищением принимают все изменения во внешности певицы, скандально известная Лена Миро в своем блоге в присущей ей манере высмеяла острое желание Бабкиной как можно дольше оставаться молодой и привлекательной женщиной.

Миро утверждает, что из-за неумеренного использования фотошопа, тонн грима, пластических и эстетических операций, певица стала походить на куклу.

«Омолодилась с помощью операций, фоторедактора и грима до состояния пластмассового младенца. Я ни в коем случае не агитирую вас игнорировать достижения современной эстетической медицины. <…> но — елы-палы! — делайте это так, чтобы над вами не смеялись», — восклицает Лена.

Блогер считает, что корень проблем артистки в ее нелюбви к себе.

«Очевидная пластика и фотошоп — это явное признание в том, что ты бежишь от своего возраста. И не просто бежишь, а бежишь в страхе. <…> Если в 70 лет ты боишься собственных морщин, но что-то ты явно сделала в своей жизни не так», — пишет автор.

Своим читателям Лена Миро пожелала избегать ошибок народной артистки, любить себя и в меру использовать блага эстетической медицины.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лена Миро упрекнула Шепелева за слова о Фриске.

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