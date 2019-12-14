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«Шальная императрица»: Бледанс сделала поклоннику необычный подарок

, 0:19 | Валентин Черников Видео 33

Артистка поставила автограф для фаната на своем гигантском портрете.

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Фото, видео: Instagram @bledans

Российская актриса театра и кино Эвелина Бледанс сделала необычный подарок поклоннику в Ялте. Звезда оставила автограф для фаната на своем гигантском портрете. В Instagram артистка опубликовала видео, на котором расписывается на изображении. Судя по кадрам, картина почти вдвое больше самой знаменитости.

«Как вам открыточка для автографа?» — обратилась к подписчикам Бледанс.

Instagram @bledans

Поклонники оценили масштаб открытки и юмор теледивы. Комплиментов удостоился и сам портрет Эвелины.

«Эвелину и тут, и там показывают! Ты супер, девочка!»

«Шикарный портрет!»

«Формат то, что надо!»

«Шальная императрица автографы раздает!», — прокомментировали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бледанс попрощалась с реальностью в бане.

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