  1. Пятый канал
  4. Экс-депутат Госдумы РФ Максакова готовится переехать из Украины в США

Экс-депутат Госдумы РФ Максакова готовится переехать из Украины в США

, 3:23 | Карина Бернтгольц Видео 12

Певица планирует поучаствовать в масштабном концерте в нью-йоркском Карнеги-холле, а в 2020 году уже регулярно выступать в США.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Шалгин Александр, /Шалгин Александр, /Метцель Михаил

Оперная певица и бывший депутат Госдумы РФ Мария Максакова готовится переехать из Украины в США. Как сообщает URA.RU со ссылкой на украинское издание «Гордон», артистка планирует продолжить свою музыкальную карьеру на лучших американских площадках. Буквально через несколько дней она хочет поучаствовать в масштабном концерте в Карнеги-холле в Нью-Йорке, а уже в 2020 году рассчитывает регулярно выступать в США.

«Я более доброжелательных людей и атмосферы, чем в США, не встречала в жизни. У меня в лифте карточка от номера упала, и весь лифт без исключения бросился ее подымать. Я сама не успела даже. Никогда не видела таких отзывчивых людей», — рассказала Максакова о своей поездке в Соединенные Штаты.

Мария Максакова вместе с мужем Денисом Вороненковым уехала на Украину в 2016 году. Мужчина объяснил переезд политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ этот шаг оценили как попытку скрыться. Вороненкова заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

23 марта 2017 года супруг Максаковой был убит в центре Киева. После смерти мужа певица осталась на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пресненский суд Москвы признал незаконным договор дарения квартиры вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 14 декабря: Влияние Сатурна поможет избежать неприятностей

Последние новости

3:39
«Ты простота, ты крепость, ты ушла»: Коллега об умершей дочери Льва Дурова Екатерине
3:23
Экс-депутат Госдумы РФ Максакова готовится переехать из Украины в США
3:09
Гороскоп на 14 декабря: Влияние Сатурна поможет избежать неприятностей
2:50
Видео из тюменского наркодиспансера, где при пожаре пострадали 13 человек
2:37
«Прекрасная семья»: Поклонников растрогало фото Аллы Вербер с внуками
2:22
«Вылетела птичка, что поделать»: Лещенко оправдался за мат в программе Галкина

Сейчас читают

Наумов день: что можно и категорически нельзя делать 14 декабря
«На кого же нас бросаете?»: Лиза и Гарри Галкины сообщили, что улетают
Жена внука Аллы Пугачевой показала, в каком виде ходит на даче — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]