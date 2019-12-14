Экс-депутат Госдумы РФ Максакова готовится переехать из Украины в США

Оперная певица и бывший депутат Госдумы РФ Мария Максакова готовится переехать из Украины в США. Как сообщает URA.RU со ссылкой на украинское издание «Гордон», артистка планирует продолжить свою музыкальную карьеру на лучших американских площадках. Буквально через несколько дней она хочет поучаствовать в масштабном концерте в Карнеги-холле в Нью-Йорке, а уже в 2020 году рассчитывает регулярно выступать в США.

«Я более доброжелательных людей и атмосферы, чем в США, не встречала в жизни. У меня в лифте карточка от номера упала, и весь лифт без исключения бросился ее подымать. Я сама не успела даже. Никогда не видела таких отзывчивых людей», — рассказала Максакова о своей поездке в Соединенные Штаты.

Мария Максакова вместе с мужем Денисом Вороненковым уехала на Украину в 2016 году. Мужчина объяснил переезд политическими причинами, однако в Следственном комитете РФ этот шаг оценили как попытку скрыться. Вороненкова заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

23 марта 2017 года супруг Максаковой был убит в центре Киева. После смерти мужа певица осталась на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пресненский суд Москвы признал незаконным договор дарения квартиры вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой.