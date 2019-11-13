Суд признал незаконным договор дарения квартиры Марии Максаковой в Москве

Пресненский суд Москвы признал незаконным договор дарения квартиры вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой, сообщает ТАСС. Отмечается, что два гражданских иска оперной певицы к мужу Далхату Халаеву и нынешнему собственнику жилого помещения Мурату Мержоеву были полностью удовлетворены.

«Пресненский районный суд удовлетворил исковые требования Максаковой-Игенбергс к Далхату Халаеву и Мурату Мержоеву в полном объеме», — сказал собеседник агентства, отметив, что решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Согласно результатам проведенной психолого-психиатрической экспертизы, на момент заключения сделки с квартирой Мария Максакова не контролировала свои действия. Адвокат одного из ответчиков намерен обжаловать решение суда.

Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова тайно связала себя узами брака с Далхатом Халаевым 12 июля 2018 года. Максакова подарила супругу квартиру площадью в 260 квадратных метров на Краснопресненской набережной.

Буквально через неделю после бракосочетания Халаев выставил жилье на продажу за 95 миллионов рублей, при том, что рыночная стоимость такой квартиры в разы превышает эту сумму.

Мария обратилась в суд Москвы, чтобы оспорить сделку и признать недействительной доверенность, выданную на имя ее адвоката, а также вернуть себе недвижимость. Судебная тяжба длилась около года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Марии Максаковой назначена психиатрическая экспертиза в рамках квартирного спора.