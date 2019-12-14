  1. Пятый канал
  4. Минюст предлагает изменить правила взыскания долгов с граждан

Минюст предлагает изменить правила взыскания долгов с граждан

, 10:15 | Светлана Александрова Видео 113

Инициатива ведомства призвана узаконить использование роботов-коллекторов, и запрещает взаимодействие с должниками имеющим судимость лицам.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, ИЗВЕСТИЯ /Александр Казаков, /Алексей_Майшев

Министерство юстиции РФ предлагает скорректировать правила взыскания с граждан просроченных долгов. Соответствующий законопроект размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предусматривает обязательный досудебный порядок возврата задолженности. То есть обратиться в суд взыскатель сможет только по истечении 30 дней после того как должником было получено предложение погасить долг.

Взаимодействовать с гражданами по возврату долгов смогут только кредитор или профессиональная коллекторская организация, зарегистрированные в госреестре. В него предлагается включить также микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы.

Возвратом задолженности за жилищно-коммунальные услуги смогут заниматься управляющие компании, товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы. Включенные в госреестр юрлица должны будут иметь интернет-сайт, электронную почту и договор обязательного страхования.

В законопроекте также прописано, что к взаимодействию с должниками по возврату долгов нельзя привлекать граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, государственной власти, общественной безопасности или преступления в сфере экономики.

Кроме того, Минюст предложил прописать в законе порядок использования роботов-коллекторов. При этом использовать его можно будет не более одного раза в сутки, не более двух раз в течение недели и не более восьми раз за месяц.

Согласно инициативе ведомства, взыскатели долгов и коллекторы не смогут общаться с должниками никаким из способов с 10 часов вечера до восьми часов утра в будние дни и с восьми часов вечера до девяти часов утра в выходные и праздничные дни. Причем личные встречи допускаются не чаще одного раза за календарную неделю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в правительство готовит поправки в Трудовой кодекс РФ, в соответствии с которыми кредиторы не смогут удерживать долги из пенсий.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 14 декабря: Влияние Сатурна поможет избежать неприятностей

Последние новости

11:15
Иосиф Пригожин рассказал о состоянии сына Валерии после второго ДТП за неделю
10:59
Выявлена опасность бесплатных приложений для знакомств
10:44
«Никто не знал, что она больна»: Наталья Кийко о съемках с Екатериной Дуровой
10:29
Эксперт по развитию СМИ при Госдуме предложил снять свой сериал «Слуга народа»
10:15
Минюст предлагает изменить правила взыскания долгов с граждан
9:57
Названы вызывающие бессонницу продукты

Сейчас читают

Эмили Ратаковски в стрингах-ниточках раззадорила фанатов — горячее видео
«Не ношу белье»: Халат Шарлиз Терон распахнулся, когда она прыгала на кровати
Гороскоп на 14 декабря: Влияние Сатурна поможет избежать неприятностей

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]