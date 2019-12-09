В России могут перестать взыскивать долги с пенсий

Трехсторонняя комиссия пo регулированию социальнo-трудовых отношений направила в правительство документы, в которых предлагается не взыскивать долги с пенсий россиян. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс РФ готовит Кабинет министров, пишет RG.RU.

В случае принятия изменений, кредиторы потеряют возможность удерживать долги из страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, накопительной пенсии, пособия по временной нетрудоспособности, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пенсионного обеспечения военнослужащих и правоохранителей.

В то же время сохранится право взыскания долгов из пенсии, в случае отсутствия полной оплаты за услуги ЖКХ и наличия обязательства по возмещению ущерба после совершения преступления.

Факт подготовки поправок в российское законодательство подтвердили в Министерстве труда и Министерстве экономического развития. В ведомствах отметили, что удерживание долгов с пенсионных выплат лишает граждан страны права на социальноe обеспечение, которое предусмотрено Конституцией государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выплаты для неработающих пенсионеров увеличатся с 2020 года.