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  4. Мария Лиман поделилась новым провокационным снимком с поклонниками

Мария Лиман поделилась новым провокационным снимком с поклонниками

, 13:55 | Светлана Александрова Фото 1 574

В посте к фотографии модель поинтересовалась, как ее подписчики относятся к ролевым играм.

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Фото, видео: Instagram @liman_maria

Мария Лиман похвасталась перед поклонниками снимком «девушки года» из Playboy со своим изображением. Модель из Ростова-на-Дону поинтересовалась у своих подписчиков в Instagram, как они относятся к стилю БДСМ.

«Честно, в жизни никогда не приходилось быть плотно прикованной к кровати и избитой жестким предметом, но фотографии в этом стиле я нахожу чертовски возбудительными», — призналась 25-летняя Мария.

Instagram @liman_maria

Оказалось, что большая часть поклонников модели не любит и не одобряет грубости.

«Это все игры для больных»;

«Еще скажи направление в искусстве»;

«БДСМ это Боевая Десантно-Суровая Машина?»

«Ты наверно очень хорошая девочка, раз тебя ни разу не приковывали и не пороли», — пишут комментаторы.

А один из подписчиков обратил внимание Лиман на грамматическую ошибку: правильно говорить «возбуждающим», а не «возбудительным».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru Мария Лиман продемонстрировала подписчикам фото обнаженной «пятой точки» крупным планом, загадав при этом загадку.

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