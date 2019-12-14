Мария Лиман поделилась новым провокационным снимком с поклонниками

Мария Лиман похвасталась перед поклонниками снимком «девушки года» из Playboy со своим изображением. Модель из Ростова-на-Дону поинтересовалась у своих подписчиков в Instagram, как они относятся к стилю БДСМ.

«Честно, в жизни никогда не приходилось быть плотно прикованной к кровати и избитой жестким предметом, но фотографии в этом стиле я нахожу чертовски возбудительными», — призналась 25-летняя Мария.

Instagram @liman_maria

Оказалось, что большая часть поклонников модели не любит и не одобряет грубости.

«Это все игры для больных»;

«Еще скажи направление в искусстве»;

«БДСМ это Боевая Десантно-Суровая Машина?»

«Ты наверно очень хорошая девочка, раз тебя ни разу не приковывали и не пороли», — пишут комментаторы.

А один из подписчиков обратил внимание Лиман на грамматическую ошибку: правильно говорить «возбуждающим», а не «возбудительным».

Ранее, как сообщал 5-tv.ru Мария Лиман продемонстрировала подписчикам фото обнаженной «пятой точки» крупным планом, загадав при этом загадку.