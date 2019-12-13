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«Прекрасные булочки»: Лиман выложила в Instagram откровенное фото

, 21:27 | Валентин Черников Фото 49

Звезда Playboy предложила поклонникам шаловливую игру.

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Фото, видео: Instagram @liman_maria

Фото обнаженной «пятой точки» крупным планом появилось на странице Марии Лиман. Звезда Playboy выложила снимок, на котором женщина в красном облегающем наряде стоит спиной и расстегивает молнию. На заднем плане виднеется наряженная новогодняя елка. Судя по метке геолокации, снимок сделали в Челси — пригороде Лондона.

«Что вы видите?» — приписала Лиман в посту к фотографии.

Instagram @liman_maria

Лишь единицы обратили внимание, что к посту прилагаются две иллюстрации. Помимо фото девушка выложила известный рисунок с двояким изображением. Одни видят на нем красотку вполоборота, другие — профиль старушки.

Увлеченные первым кадром мужчины-подписчики не добрались до второго слайда. Красавице напрямую и завуалированно ответили, что видят конкретную часть женского тела.

«Шикарную попу!»

«Похоже на попку! Но я не уверен, нужна еще серия фотографий в различных ракурсах»;

«Прекрасные булочки»;

«Я вижу чудо»;

«Мишень»;

«Вижу перспективы», — ответили Лиман в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что голая Мария Лиман возбудила фанатов.

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