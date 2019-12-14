«Дальше будет хуже»: Саша Савельева рассказала, о чем ее предупреждает муж

В феврале Саша Савельева и ее супруг Кирилл Сафронов отпразднуют десятилетие семейной жизни. В преддверии юбилея артистка откровенно рассказала о том, как устроен их семейный быт.

Во время интервью с изданием «Атмосфера» певица призналась, что ее жизнь круто поменялась с появлением сына — весной у пары родился мальчик, которого назвали Леоном. По словам Савельевой, колоссальную поддержку ей на пути материнства оказывает муж. Он регулярно берет на себя заботу о малыше и дает Саше возможность отдохнуть или заняться своей карьерой.

«В жизни сына муж принимает самое активное участие, даже на такой ранней ее стадии. На прогулках к нему нередко присоединяется друг и крестный папа Леона Сергей Юшкевич. И они вдвоем гуляют с коляской — приятно посмотреть!» — делится знаменитость.

К тому же, признается артистка, она чаще всего не замечает собственной усталости — ей все время кажется, что «можно дальше пахать». Поэтому супруг, который старше Саши на десять лет, помогает ей соблюдать определенный баланс.

«Мой муж имеет десятилетнюю фору и все время предупреждает, что дальше будет хуже», — говорит Савельева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Савельева оправдала свою внешность отказом от фотошопа.