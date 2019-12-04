Савельева оправдала свою внешность отказом от фотошопа

Звезды Instagram часто прибегают к фотошопу, заявила Саша Савельева. Так она отреагировала на претензии подписчиков к своей внешности.

Певица выложила в микроблог видео, в котором с закрытыми глазами красит губы алой помадой. Саша спросила фолловеров, способны ли они повторить такой трюк. Многие восхитились ее умению наносить макияж вслепую. Но большое количество комментариев свелось к обсуждению ее новой челки.

Instagram @sasha_savelieva

Фанаты указывают, что челка должна молодить даму, но в случае с 35-летней артисткой этого не произошло. Отвечая на вопрос, почему так случилось, Савельева указала на других селебрити.

«Привыкли к обилию ненатуральности и фотошопа в Инстаграме, вот и кажется, что человек натуральный выглядит старше», — пожаловалась она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Савельева устроила «грязные» танцы на свадьбе дочери мужа.