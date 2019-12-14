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  4. Законопроект о присвоении звания «Город трудовой доблести» рассмотрят в приоритетном порядке

Законопроект о присвоении звания «Город трудовой доблести» рассмотрят в приоритетном порядке

, 22:45 | Игорь Рязов Видео 43

Предложение, касающееся всех российских городов, на рассмотрение депутатов внес Владимир Путин.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Viktor Pogontsev, /Nikolay Gyngazov, /Kremlin Pool, /Viktor Pogontsev

Совет Госдумы в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Депутаты обсудят документ на предстоящем заседании 16 декабря. В Госдуму законопроект внес президент РФ Владимир Путин.

Звание «Город трудовой доблести» предлагается присваивать городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Речь идет о городах, в которых без перебоев работали промышленные предприятия.

В получивших почетное звание городах установят стелы с гербом и текстом соответствующего указа президента. В День труда, День Победы и День города там будут проводиться праздничные салюты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новом законопроекте от Минфина. Ведомство закроет возможность обналичивать замороженные пенсии.

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