Законопроект о присвоении звания «Город трудовой доблести» рассмотрят в приоритетном порядке

Совет Госдумы в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Депутаты обсудят документ на предстоящем заседании 16 декабря. В Госдуму законопроект внес президент РФ Владимир Путин.

Звание «Город трудовой доблести» предлагается присваивать городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Речь идет о городах, в которых без перебоев работали промышленные предприятия.

В получивших почетное звание городах установят стелы с гербом и текстом соответствующего указа президента. В День труда, День Победы и День города там будут проводиться праздничные салюты.

Ранее 5-tv.ru сообщал о новом законопроекте от Минфина. Ведомство закроет возможность обналичивать замороженные пенсии.