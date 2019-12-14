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Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

, 19:18 | Сергей Зеленский Видео 75

Исключение планируется сделать для тех ситуаций, когда человек столкнулся с тяжелой жизненной ситуацией, например недугом.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, Константин Кокошкин; www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin, Nikolay Gyngazov; ТАСС / Новодережкин Антон

Министерство финансов РФ внесет поправки в законопроект гарантированного пенсионного плана (ГПП), предусматривающие ликвидацию возможности обналичивания накопленных в обязательной системе пенсионного страхования (ОПС) средств при их переводе в ГПП. Об этом РБК рассказал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

Нынешний проект предполагает, что граждане смогут перевести накопленные в ОПС средства в накопительную систему, что может стать первым взносом. При этом с даты уплаты такого взноса будет действовать полугодовой период «охлаждения», в течение которого гражданин может отказаться от участия в ГПП и забрать уже перечисленные средства. Таким образом, создается схема обналичивания пенсионных накоплений.

По словам Моисеева, такой механизм будет ликвидирован и перевод средств из обязательной системы в накопительную станет возможным только после окончания «охлаждения».

«Шесть месяцев действует период охлаждения, и если человек написал заявление о переводе средств ОПС, то они переводятся на его счет в ГПП только по истечении этого периода», — пояснил он.

Исключение планируется сделать для случаев, когда гражданин столкнется с тяжелой жизненной ситуацией, например, с заболеванием, уточняет URA.RU.

Также замминистра отметил, что ведомство изучает возможность установления минимального взноса в ГПП на уровне 100 рублей, чтобы не возникало абсурдных ситуаций, когда люди переводят по одному рублю.

Ранее 5-tv.ru передавал, что в России могут перестать взыскивать долги с пенсий.

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