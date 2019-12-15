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«Горячая штучка!»: Формы «британской Кардашьян» в микро-бикини произвели фурор

, 3:23 | Ниса Мурзанаева Фото 36

24-летняя модель Деми Роуз покрасовалась в откровенном наряде перед зеркалом.

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Фото, видео: Instagram @demirosemawby

Модель из Великобритании Деми Роуз поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха. Знаменитость проводит отпуск в роскошном курортном комплексе посреди тропического леса на Пхукете в Таиланде. «Британская Кардашьян» опубликовала в Instagram серию снимков, на которых позирует в ванной комнате у огромного зеркала в откровенном мини-бикини.

«Свет мой зеркальце, скажи… Кто будет любить меня больше всего?» — написала под фото знаменитость.

Instagram @demirosemawby

Поклонники 24-летней Деми Роуз высоко оценили «горячую» публикацию кумира. Фанаты звезды восхитились пышными формами и тонкой талией любимицы. Всего за пару часов снимки, на которых знаменитость продемонстрировала идеальную фигуру, набрали более 300 тысяч лайков. Восхищенные подписчики оставили под фото около трех тысяч восторженных комментариев.

«Горячая штучка!»

«Моя королева!»

«Дьявольская Деми»;

«Ну, очень красивая!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «британская Кардашьян» с едва не выпавшей из платья грудью свела с ума фанатов.

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