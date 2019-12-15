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  4. Топурия показала «бесконечные» ноги в секси-ботфортах и мини-платье

Топурия показала «бесконечные» ноги в секси-ботфортах и мини-платье

, 1:22 | Ниса Мурзанаева Фото 182

33-летняя солистка A’Studio в очередной раз доказала наличие хорошего вкуса.

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Фото, видео: Instagram @keti_one_official

Кети Топурия продемонстрировала подписчикам идеальное чувство стиля. Солистка A’Studio покрасовалась в наряде из новой коллекции грузинского модельера Бичолла. Певица опубликовала в Instagram снимок в дизайнерском черном мини-платье и кожаных ботфортах с открытым носом. Из-за пышного фасона наряда фанаты сравнили 33-летнюю поп-диву с облачком.

Коллеги по цеху высоко оценили фотографию Кети Топурии. Восторженные комментарии под снимком оставили российские поп-певицы Zivert и Наталья Подольская.

Instagram @keti_one_official

Поклонники Кети Топурии похвалили кумира за идеальные стройные ножки и потрясающую внешность. Пользователи соцсети оставили под снимком множество лестных комплиментов.

«Бесконечные ноги!»

«Космическое платье»;

«Черное облачко! Стильно очень!» — написали фолловеры.

Однако не всем снимок Кети Топории пришелся по вкусу. Злопыхатели решили высказать свое мнение о новом наряде певицы в комментариях.

«Ну, вырядилась, как папуас»;

«Бабушка красивая», — написали хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаженная Кети Топурия порассуждала о свободе.

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