Топурия показала «бесконечные» ноги в секси-ботфортах и мини-платье

Кети Топурия продемонстрировала подписчикам идеальное чувство стиля. Солистка A’Studio покрасовалась в наряде из новой коллекции грузинского модельера Бичолла. Певица опубликовала в Instagram снимок в дизайнерском черном мини-платье и кожаных ботфортах с открытым носом. Из-за пышного фасона наряда фанаты сравнили 33-летнюю поп-диву с облачком.
Коллеги по цеху высоко оценили фотографию Кети Топурии. Восторженные комментарии под снимком оставили российские поп-певицы Zivert и Наталья Подольская.
Поклонники Кети Топурии похвалили кумира за идеальные стройные ножки и потрясающую внешность. Пользователи соцсети оставили под снимком множество лестных комплиментов.
«Бесконечные ноги!»
«Космическое платье»;
«Черное облачко! Стильно очень!» — написали фолловеры.
Однако не всем снимок Кети Топории пришелся по вкусу. Злопыхатели решили высказать свое мнение о новом наряде певицы в комментариях.
«Ну, вырядилась, как папуас»;
«Бабушка красивая», — написали хейтеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаженная Кети Топурия порассуждала о свободе.