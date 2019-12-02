Обнаженная Кети Топурия порассуждала о свободе

Российская певица Кети Топурия опубликовала горячее фото на своей странице в Instagram. Исполнительница предстала в кадре обнаженной, изящно прикрыв руками грудь. Вокалистка группы A’Studio сопроводила снимок подписью, где решила порассуждать о том, что же такое свобода.

«Что такое свобода для меня? Ее не может быть в принципе, человек так или иначе всегда будет от чего-то зависеть, главное — найти внутри баланс», — написала звезда.

Instagram @keti_one_official

Фанаты артистки восхитились чувственным фото и написали комплименты под постом.

«Как можно быть такой шикарной»;

«Волшебная»;

«Очень красивое фото», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кети Топурия в розовых перьях снялась для рекламы коллекции Пугачевой.