«Классные!»: Климова в образе восточной красавицы снялась с Киркоровым в сказке

Екатерина Климова приняла участие в съемках новогодней сказки для федерального канала. Вместе с ней в телепостановке принял участие Филипп Киркоров. Актриса опубликовала в Instagram видео со съемочной площадки и совместное фото с поп-певцом. На снимке кинозвезда предстала в образе восточной красавицы, а музыкант перевоплотился в султана с чалмой на голове.

«Какая роскошная встреча!.. 1001 год спустя», — подписала пост знаменитость.

Instagram @klimovagram

Филипп Киркоров не замедлил отметиться в комментариях партнерши по съемкам. Для звезд это уже вторая совместная работа в кинокартинах. До этого знаменитости вместе снимались в фильме «Любовь в большом городе — 3».

«А годы не властны над тобой, моя самая любимая партнерша в кино! „Любовь в Большом Восточном городе в новогоднюю ночь“ — 10 лет спустя», — ответил любимице Киркоров.

Поклонники пришли в восторг от творческого тандема 41-летней актрисы и 52-летнего певца. Фанаты заявили — они с нетерпением ждут премьеры новогодней сказки с участием кумиров.

«Очень красивые»;

«Самые классные актриса и певец»;

«Скорее бы посмотреть!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что косметолог оценила внешность Екатерины Климовой. По словам эксперта, актриса «однозначно» пользуется услугами специалистов.