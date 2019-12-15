Передвижение эсминца США в Черном море контролирует малый ракетный корабль «Вышний Волочек»

За вошедшим в Черное море эсминцем США наблюдает малый ракетный корабль «Вышний Волочек». Об этом сообщает Центр управления обороной РФ.
Американский корабль в настоящее время находится в юго-западной части Черного моря.
Сегодня, 19:20 | Марина Неруцких Общество Срочная новость 8
Американское судно в настоящее время находится в юго-западной части Черного моря.
За вошедшим в Черное море эсминцем США наблюдает малый ракетный корабль «Вышний Волочек». Об этом сообщает Центр управления обороной РФ.
Американский корабль в настоящее время находится в юго-западной части Черного моря.
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