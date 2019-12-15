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Передвижение эсминца США в Черном море контролирует малый ракетный корабль «Вышний Волочек»

, 19:20 | Марина Неруцких Срочная новость 8

Американское судно в настоящее время находится в юго-западной части Черного моря.

За вошедшим в Черное море эсминцем США наблюдает малый ракетный корабль «Вышний Волочек». Об этом сообщает Центр управления обороной РФ.

Американский корабль в настоящее время находится в юго-западной части Черного моря.

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