«Грудь все меньше»: бюст Серябкиной в новом видео обеспокоил поклонников

Экс-солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина выложила новое видео на своей странице в Instagram. Поклонники считают, что в нем звезда плохо выглядит.

В ролике Серябкина лежит на квадроцикле, пока над ее внешностью работают визажисты. На ней надет темный жилет и обтягивающие велосипедки. Когда визажисты отходят, певица смотрит прямо в камеру.

Instagram @seryabkina

Подписчиков Серябкиной обеспокоил ее внешний вид. Кто-то считает, что у нее уменьшился бюст, другие советуют отдохнуть, а третьи — сменить оператора.

«Грудь все меньше, лицо все ужасней. Ты в кого превращаешься?»

«Что с губами?»

«Ольчик, ты что такая уставшая?!»

«Очень уставший вид! Чувствуется, что необходим отдых»;

«Здесь плохо получилась, а так я тебя обожаю!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Серябкина задумалась о создании влога. Она порассуждала о нем в маске с разноцветными глазами.