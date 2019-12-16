Искусственный интеллект завершит незаконченную симфонию Бетховена

Группа энтузиастов, состоящая из музыкантов и программистов, пробует завершить десятую симфонию Людвига ван Бетховена. Об этом сообщает издание Le Figaro. В 2020 году исполняется 250 лет со дня рождения великого композитора.

Бетховен начал работу над десятой симфонией во время завершения девятой и оды «К радости». После его смерти осталось лишь несколько набросков и планов. Энтузиасты предполагают, что завершить его можно при помощи искусственного интеллекта, который уже выявил необходимые для работы алгоритмы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что имеющий проблемы со слухом российский продюсер Максим Фадеев рассказал, что прекрасно понимает, как Бетховену удавалось писать музыку после потери слуха.