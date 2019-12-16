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Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира

, 8:50 | Карина Бернтгольц Видео 21

Аналитики BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании составили список самых влиятельных на политической арене и экономически развитых государств.

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Белоусов, www.globallookpress.com / Ralph Kerpa, Dan Tian, Pascal Deloche / GODONG

Американское издание U.S.News представило рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года. При составлении списка аналитики BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании учитывали экономические показатели государств, влияние на политической арене, международный авторитет и военную мощь.

Первое место в ТОПе досталось США. Специалисты признали американскую экономику сильнейшей в мире и отметили, что у Соединенных Штатов самый большой в мире военный бюджет.

Вторую позицию в рейтинге заняла Россия. Как отметили авторы исследования, РФ входит в четверку стран по тратам на оборонную промышленность. В тройку самых мощнейших стран мира также вошел Китай.

Среди других стран, вошедших в первую десятку списка — Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея, сообщает RT.

Самым меньшим влиянием в мире, согласно оценкам экспертов, располагают Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия поднялась на три позиции по сравнению с прошлым годом в рейтинге по простоте ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business.

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