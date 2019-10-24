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  4. Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business

Россия поднялась на три позиции в рейтинге Doing Business

, 10:15 38

В списке из 190 стран РФ стоит между Австрией и Японией.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Anju

Россия поднялась на три позиции по сравнению с прошлым годом в рейтинге по простоте ведения бизнеса Всемирного банка Doing Business и заняла 28-е место. В мировом списке страна находится между Австрией и Японией. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

«Россия остается лучшей из стран БРИКС, мы опережаем половину Европы в этом рейтинге. Позади нас такие страны, как Франция и Голландия», — сказал глава российского Минэкономразвития.

Международный рейтинг оценивает государства на предмет простоты осуществления предпринимательской деятельности на их территории. Отмечается, что восемь лет назад Россия занимала в Doing Business 120-ю позицию, пишут «Известия». Всего в исследовании принимают участие 190 стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Forbes представил рейтинг крупнейших частных компаний России.

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