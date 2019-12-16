«Как же дети быстро растут»: Юлия Барановская показала повзрослевшую дочь

Телеведущая Юлия Барановская растрогала фанатов совместными снимками с дочерью. Кадры знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.

На первом фото Юлия позирует вместе с 11-летней дочерью Яной, нежно обнимая наследницу за плечо. А на втором снимке, с разницей почти в десять лет, звезда держит малышку Яну на руках. Барановская решила сопроводить фотографии трогательной подписью.

«Моя девочка. Как же дети быстро растут», — написала она.

Instagram @baranovskaya_tv

Поклонники знаменитости отметили невероятное сходство мамы и дочери, а также написали комплименты в адрес звезды.

«Вы очень красивая! Ребенок — чудо!»;

«Мамина доча!»;

«Юлечка, как же вы похожи, красавицы!!!»;

«Дети растут, а мать хорошеет», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Барановская сделала стильную фотосессию для таблоида.