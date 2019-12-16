«Как же дети быстро растут»: Юлия Барановская показала повзрослевшую дочь

Телеведущая Юлия Барановская растрогала фанатов совместными снимками с дочерью. Кадры знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
На первом фото Юлия позирует вместе с 11-летней дочерью Яной, нежно обнимая наследницу за плечо. А на втором снимке, с разницей почти в десять лет, звезда держит малышку Яну на руках. Барановская решила сопроводить фотографии трогательной подписью.
«Моя девочка. Как же дети быстро растут», — написала она.
Поклонники знаменитости отметили невероятное сходство мамы и дочери, а также написали комплименты в адрес звезды.
«Вы очень красивая! Ребенок — чудо!»;
«Мамина доча!»;
«Юлечка, как же вы похожи, красавицы!!!»;
«Дети растут, а мать хорошеет», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Юлия Барановская сделала стильную фотосессию для таблоида.