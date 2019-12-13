«Бомбически сексуально!»: Барановская сделала стильную фотосессию для таблоида

Эротичная фотосессия Юлии Барановской приковала к экранам ее подписчиков в Instagram. Ведущая снялась для популярного таблойда в духе французских фильмов нуар 50-х годов.
На одном из снимков она лежит на белоснежной кровати в черном джемпере и черных лакированных сапогах выше колен. Глаза роковой женщины ярко подведены в стиле актрис кинематографа указанного периода.
На втором кадре Барановская красит губы у зеркала в уборной. Здесь на ней бюстгальтер, юбка и туфли — все того же черного цвета. И снова зрителю можно только догадываться, что скрывает рука и волосы так удачно расположившиеся в районе груди телеведущей.
Третье фото вновь постельное и очень домашнее. На этот раз бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина сидит в профиль, в белом халате с оголенным плечом.
Все три снимка смотрятся эффектно и при этом не пошло, отметили фанаты. Единственное, что подпортило впечатление поклонников — ценники на подошвах туфель. Но заметили их немногие.
«Чтоб я так выглядела»;
«Второе фото — бомба. Вы шикарны!»
«Юлия, какая же вы красивая!»
«Фото — фото огонь! Но наклейки на подошве туфель все портят»;
«Бомбически сексуально!» — отозвались фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Юлия Барановская поразила из пистолета пять мишеней кряду.