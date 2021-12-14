Эксперт заявил, что кратковременное голодание способствует укреплению иммунитета

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 1 585

Специалист уверены, что такой способ помогает иммунной системе начать активно бороться с инфекциями, грибками и вирусами.

Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Michaela Begsteiger

Доктор медицинских наук, эксперт ФНЦ пищевых систем имени Горбатова Валерий Сергеев уверяет, что краткосрочное голодание от 12 до 36 часов положительно воздействует на организм, пишет RT.

Специалист считает, что такой способ питания помогает иммунной системе бороться с инфекциями, грибками и вирусами. При краткосрочном голодании за счет получения энергии из жирных кислот организм человека теряет вес, сокращает нагрузки на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

Главное преимущество короткого голодания — организм в это время начинает утилизировать старые, измененные и нефункционирующие клетки, превращая их в глюкозу, которая используется для выработки энергии.

Наиболее популярными схемами такого питания специалист считает щадящую «12/12» (последний прием пищи в 19 часов, завтрак — в семь часов утра) и «14/10» (ужин не позднее 18 часов, завтрак — не раньше восьми утра). Для увеличения мышечной массы эксперты советуют ужинать в 16 часов, а завтракать так же в восемь часов утра.

Врач подчеркивает, что обязательным условием в таком рационе является постоянное употребление воды. Людям, имеющим проблемы со здоровьем следует посоветоваться с врачом перед тем, как практиковать голодание.

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