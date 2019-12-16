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Opel вернулся в Россию через четыре года после ухода

, 15:16 | Игорь Рязов Видео 95

Компания возобновила продажи своих автомобилей в шести российских городах.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Silas Stein

Компания Opel, ушедшая с российского авторынка в 2015 году, возобновила продажи своих автомобилей в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на автопроизводителя.

«Opel возвращается в Россию: с сегодняшнего дня первые модели немецкого автопроизводителя из Рюссельсхайма поступили в автосалоны официальных дилеров в крупных городах России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что машины марки Opel уже начали продаваться в шести городах: Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Ставрополе и Рязани.

Пока для заказа доступны только два автомобиля: кроссовер Grandland X и пассажирский микроавтобус Zafira Life, уточняет «Экономика сегодня». В первой половине 2020 года к ним должен присоединиться грузовой фургон Opel Vivaro.

Как сообщал 5-tv.ru, первые сообщения о возврате Opel на российский рынок появились в феврале 2019 года. Цель группы — увеличить продажи за пределами Европы на 50% к 2021 году.

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