Компания Opel возвращается на российский рынок — об этом сообщил в пресс-релизе концерн PSA Group, в который входит немецкий автопроизводитель.

Ранее Opel входил в General Motors — концерн принял решение остановить производство на заводе в Санкт-Петербурге в 2015 году. Теперь PSA Group планирует вернуться на восточноевропейские рынки, в частности, они запустили бренд Opel на Украине.

— Цель группы — увеличить продажи за пределами Европы на 50% к 2021 году и разместить свои бренды на новых рынках: Peugeot в Северной Америке, Citroen в Индии и Opel в России, — говорится в пресс-релизе.

Известно, что PSA Group планирует развернуть производство автомобилей Opel в Калуге.

Ранее Пятый канал сообщал, что новая Lada Vesta FL поступит в продажу в конце 2019 года.