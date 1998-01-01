Компания Opel возвращается на российский рынок — об этом сообщил в пресс-релизе концерн PSA Group, в который входит немецкий автопроизводитель.
Ранее Opel входил в General Motors — концерн принял решение остановить производство на заводе в Санкт-Петербурге в 2015 году. Теперь PSA Group планирует вернуться на восточноевропейские рынки, в частности, они запустили бренд Opel на Украине.
Известно, что PSA Group планирует развернуть производство автомобилей Opel в Калуге.
Ранее Пятый канал сообщал, что новая Lada Vesta FL поступит в продажу в конце 2019 года.