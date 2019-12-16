Лариса Вербицкая призналась, что не покупает вещи в магазинах

60-летняя телеведущая Лариса Вербицкая признается, что ее давно перестал радовать ассортимент в обычных магазинах с одеждой. Диктор сохранила стройную фигуру, которая позволяет ей без труда подбирать нужные вещи для образов. У себя в Instagram-аккаунте Вербицкая рассказала, почему предпочитает платья, пошитые на заказ по индивидуальным меркам.

Она пишет, что испытывает небывалый восторг, когда выбирает ткани, цвета, подкладки, пуговицы и силуэт для будущего наряда.

Instagram @larisa_verbitskaya

«Женщины меня поймут. И вот, когда получается то, что задумано, тогда и рождается маленький шедевр», — пишет в личном блоге Лариса.

Телеведущая может быть уверена, что никогда не попадет в неловкую ситуацию, которая когда-то произошла с Элизабет Тейлор и Джиной Лоллобриджидой на встрече в Кремле. Они пришли в эксклюзивных, но одинаковых нарядах от Dior — платья отличались лишь цветом пояса.

Но не все поклонники поддержали идею Вербицкой. Некоторые решили, что любовь Ларисы к эксклюзивным нарядам отдаляет ее от народа.

Но преданные поклонники вступились за знаменитость заявив, что люди должны идти за лучшим представителем, который не будет одет в галоши и ситцевый халат.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники очарованы Вербицкой в соломенном головном уборе.