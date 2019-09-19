«Шляпка к лицу»: Поклонники очарованы Вербицкой в соломенном головном уборе

Российская телеведущая Лариса Вербицкая опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото, на котором предстала в элегантном образе. На снимке звезда «Доброго утра» позирует в соломенной шляпе и бежевом пиджаке на фоне морского пейзажа и белеющего одиноко паруса. Знаменитость рассказала, что соломенная шляпка «бережет ее от солнца и создает настроение».

Также телеведущая поведала, как правильно упаковать головной убор, чтобы провезти его в багаже и не помять.

«Кладу внутрь шляпы плотно свернутые вещи, переворачиваю шляпку так, чтобы поля лежали на самом дне чемодана», — поделилась лайфхаком Лариса Вербицкая.

Instagram @larisa_verbitskaya

Поклонники поблагодарили телеведущую за совет и в очередной раз отметили, что знаменитость отлично выглядит.

«Лариса, очаровательны, как всегда! Спасибо за хороший совет»;

«Ларисочка, всегда вами восхищаюсь, умница, красавица»;

«Вам шляпа идет! Я также укладывала свою в чемодан»;

«Очень красивое фото! Классно выглядите! Спасибо за полезный совет»;

«Шляпка к лицу», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Вербицкая поделилась секретом, как сохранить молодость.