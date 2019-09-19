  1. Пятый канал
  4. «Шляпка к лицу»: Поклонники очарованы Вербицкой в соломенном головном уборе

«Шляпка к лицу»: Поклонники очарованы Вербицкой в соломенном головном уборе

, 16:33 Фото 477

Телеведущая рассказала в своем Instagram-аккаунте, что головной убор призван не только уберечь ее лицо от солнца, но и создает настроение.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @larisa_verbitskaya

Российская телеведущая Лариса Вербицкая опубликовала в своем Instagram-аккаунте новое фото, на котором предстала в элегантном образе. На снимке звезда «Доброго утра» позирует в соломенной шляпе и бежевом пиджаке на фоне морского пейзажа и белеющего одиноко паруса. Знаменитость рассказала, что соломенная шляпка «бережет ее от солнца и создает настроение».

Также телеведущая поведала, как правильно упаковать головной убор, чтобы провезти его в багаже и не помять.

«Кладу внутрь шляпы плотно свернутые вещи, переворачиваю шляпку так, чтобы поля лежали на самом дне чемодана», — поделилась лайфхаком Лариса Вербицкая.

Instagram @larisa_verbitskaya

Поклонники поблагодарили телеведущую за совет и в очередной раз отметили, что знаменитость отлично выглядит.

«Лариса, очаровательны, как всегда! Спасибо за хороший совет»;

«Ларисочка, всегда вами восхищаюсь, умница, красавица»;

«Вам шляпа идет! Я также укладывала свою в чемодан»;

«Очень красивое фото! Классно выглядите! Спасибо за полезный совет»;

«Шляпка к лицу», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лариса Вербицкая поделилась секретом, как сохранить молодость. 

Читайте также

+9° Днём +9°
Ночью +4°
64.22
-0.21 70.94
-0.30
Гороскоп на 19 сентября: какие вы, Девы, рисковые!

Последние новости

17:33
Видео: Новая взлетно-посадочная полоса в «Шереметьево» приняла первый рейс
17:25
Бывший вице-президент ФК «Анжи» Идрисов задержан
17:18
Вот это цифры! Гоша Куценко возмутился стоимостью суточной парковки в центре Москве
16:59
ГУТ МВД России опровергли данные о пьяном пилоте Azur Air, севшем за штурвал
16:55
Скончался звезда фильма «Метро» Сергей Афанасьев
16:49
Бельгийский истребитель F-16 разбился возле частного дома во Франции — фото

Сейчас читают

Отменный аппетит! Сеть обсуждает фото Лизы Галкиной за обедом
«Роза Сябитова!» Сергей Лазарев показал фото с образом из нового спектакля
Маневрирование российского истребителя в ущелье Крыма сняли на видео с близкого расстояния

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев