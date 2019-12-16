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  4. Обезглавленное тело неизвестного мужчины нашли на берегу реки в Подмосковье

Обезглавленное тело неизвестного мужчины нашли на берегу реки в Подмосковье

, 19:02 | Светлана Александрова 293

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», следователи пытаются установить личность погибшего.

Фото: ТАСС / Михаил Терещенко

В городе Руза Московской области расследуют убийство неизвестного мужчины. Как сообщает Следственный комитет, тело без головы и кистей рук было обнаружено на берегу реки Руза рядом с деревней Шорново 13 декабря. По предварительным данным, человек на тот момент был мертв уже около пяти суток.

«В настоящее время следователями-криминалистами с применением специальной криминалистической техники осмотрено место происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Приняты меры к установлению личности погибшего», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 15-летнюю пермскую школьницу подозревают в убийстве отчима — мужчина умер от ножевого ранения в грудь.

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Обезглавленное тело неизвестного мужчины нашли на берегу реки в Подмосковье

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