Пермскую школьницу подозревают в убийстве отчима, напавшего на ее бабушку

15-девочку из Перми подозревают в убийстве своего отчима. Он скончался в конце ноября. Как сообщают РИА Новости со ссылкой на очевидцев происшествия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел в гости к жене, с которой официально не успел расторгнуть брак, и ее несовершеннолетней дочери.

По информации свидетелей, ближе к вечеру он подошел к своей падчерице и дал ей пощечину, а после схватил ребенка за волосы и несколько раз ударил головой о пол. От отчима несовершеннолетней досталось также ее бабушке, пытавшейся успокоить дебошира, и подругам, находившимся в тот момент в комнате.

Желая остановить мужчину, по предварительным данным, школьница взяла нож на кухне и ударила им мужчину в грудь. Через 40 минут на место прибыла бригада скорой помощи, однако спасти мужчину не удалось.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Адвокаты девочки намерены добиваться переквалификации статьи на менее тяжкую: либо превышение обороны, либо убийство, совершенное в состоянии аффекта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина убил жену и тещу на Кубани, а после ранил двухлетнюю дочь.