Фото: Инсайдеры «слили» в сеть изображение Samsung Galaxy S11+

Авторитетный сетевой инсайдер Ice Universe опубликовал в Twitter изображение новинки от Samsung — смартфона Galaxy S11+. На снимке можно разглядеть часть задней панели гаджета, включая основную камеру.

«Это настоящая камера Galaxy S11 +. Слева — широкоугольный объектив, основная камера и зум-объектив. Я не знаю точное распределение справа. Ожидается, что он будет включать в себя Flash и ToF», — подписано фото.

Twitter @UniverseIce

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S11 и Galaxy S11+ смогут конкурировать с любительским телескопом благодаря камере со 100-кратным гибридным зумом. А телеобъектив смартфона позволит добиваться десятикратного увеличения без потерь качества. Инсайдеры утверждали также, что Galaxy S11+ получит большой экран AMOLED с 2K-разрешением, диагональю 6,9 дюйма с частотой обновления 120 Гц.

По данным того же Ice Universe, презентация нового смартфона Samsung состоится 18 февраля 2020 года.