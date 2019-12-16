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Фото: Инсайдеры «слили» в сеть изображение Samsung Galaxy S11+

, 22:42 | Светлана Александрова Фото 78

На изображении можно разглядеть часть задней панели смартфона. по слухам презентация нового гаджета состоится 18 февраля.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Keizo Mori, Howard Lipin, Yoshio Tsunoda

Авторитетный сетевой инсайдер Ice Universe опубликовал в Twitter изображение новинки от Samsung — смартфона Galaxy S11+. На снимке можно разглядеть часть задней панели гаджета, включая основную камеру.

«Это настоящая камера Galaxy S11 +. Слева — широкоугольный объектив, основная камера и зум-объектив. Я не знаю точное распределение справа. Ожидается, что он будет включать в себя Flash и ToF», — подписано фото.

Twitter @UniverseIce

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy S11 и Galaxy S11+ смогут конкурировать с любительским телескопом благодаря камере со 100-кратным гибридным зумом. А телеобъектив смартфона позволит добиваться десятикратного увеличения без потерь качества. Инсайдеры утверждали также, что Galaxy S11+ получит большой экран AMOLED с 2K-разрешением, диагональю 6,9 дюйма с частотой обновления 120 Гц.

По данным того же Ice Universe, презентация нового смартфона Samsung состоится 18 февраля 2020 года.

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