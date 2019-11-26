Samsung Galaxy S11 по мощности зумирования сравнится с телескопом

Samsung Galaxy S11 и Galaxy S11+ сравнится с любительским телескопом. Об этом сообщил греческий ресурс MatrixLife.gr. Камера смартфона будет работать в сверхвысоких разрешениях и с высоким уровнем масштабирования. Речь идет о функции Space Zoom, которую компания недавно выпустила под торговой маркой. 100-кратный гибридный зум станет одним из трех главных преимуществ корейского флагмана.

Второе преимущество — телеобъектив. 48-мегапиксельный сенсор позволит добиваться десятикратного увеличения без потерь качества. Смартфоны Galaxy 11-й серии смогут снимать видеоролики в разрешении 8K на скорости 30 кадров в секунду.

Превью фото можно будет получить с основного модуля на 108 Мп, телефото или ультраширокоугольного. Пользователь сможет одновременно просматривать изображения с других объективов даже во время записи.

Третьим плюсом гаджета станет большой экран. По информации источника, Galaxy S11+ получит экран AMOLED с 2K-разрешением, диагональю 6,9 дюйма с частотой обновления 120 Гц.

Обе модели смартфона оснастят однокристальной платформой Exynos 990, поддержкой сотовых сетей пятого поколения 5G, быстрой зарядкой мощностью 25 Вт.

Ранее 5-tv.ru писал, что складной смартфон Samsung Galaxy Fold со второй попытки начали продавать в РФ.