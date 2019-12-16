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Экс-депутат Рады о Крымском мосте: «Такой красоты еще не видел»

, 23:39 | Сергей Зеленский Видео 26

Бывший украинский парламентарий проклял «бандеровскую власть».

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Фото, видео: most.life, 5-tv.ru

Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко поразился величественности Крымского моста и проклял «бандеровскую власть Украины». Политик разместил в Facebook видео, как впечатляюще выглядит ночью переправа, соединяющая материк и полуостров.

«Такой красоты я еще не видел. Яркий свет, как свет радуги, указывает путь по автомагистрали и железной дороге. Раньше мне это казалось нереальным, как сказка. Но сегодня это уже наяву!» — подписал он ролик.

Журавко обвинил руководство своей страны в нежелании прекратить войну в Донбассе.

«Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины, как вчерашнюю, так и сегодняшнюю, которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своем пути ничего», — добавил он.

Экс-депутат выразил надежду, что однажды в Крым пойдут украинские поезда, днепровская вода, грузы из Одессы, а «Украина вместе с Россией строит величайшие мосты, как этот красавец».

«Сколько бы вместе мы смогли сделать хорошего, доброго, полезного для наших народов», — уверен он.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко заявил о неблагодарности киевских властей за подарки от СССР.

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