Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице в ВКонтакте опубликовал пост, в котором заявил о неблагодарности киевских властей за подарки от СССР.

«Все-таки я с мудрыми старейшинами согласен, когда они говорят, что все то, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови, — оно цениться никогда не будет. Так и с Украиной произошло. Ленин создал квази-государство — УССР. Сталин приумножил земли Украины ее западными областями. Хрущев с „барского плеча“ подарил Крым», — пишет Алексей Журавко.

В частности, политик отметил, что руководство Незалежной разбрасывается историей, а также разваливает страну и приводит к упадку. Алексей Журавко уверен, что действия киевских властей обусловлены набиванием собственных карманов и пополнением банковских счетов за границей.

«Нельзя разбрасываться историей, как это сегодня происходит в Украине. В те времена земли собирали, народы объединяли. А после прекращения деятельности Советского Союза земли отдали новому молодому государству, без боя, без крови. Но вместо того, чтобы развивать, сохранять и укреплять то, что досталось, как манна с неба, тупые и жестокие правители Украины начали разваливать и приводить к упадку», — уверен Алексей Журавко.

ВКонтакте @avzhuravko

Бывший депутат подчеркнул, что именно по данным причинам Крым вернулся в состав России, а Донбасс идет путем новой истории, в результате чего выйдет из Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 миллиарда долларов.