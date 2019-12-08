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  4. Бывший депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

, 8:19 | Василий Заика Фото 70

Алексей Журавко считает, что киевские власти разбрасываются историей и не дорожат тем, что им «просто так отдали».

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Фото, видео: ВКонтакте @avzhuravko, DPA/TASS

Тема:
Украинский кризис 294

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко на своей странице в ВКонтакте опубликовал пост, в котором заявил о неблагодарности киевских властей за подарки от СССР.

«Все-таки я с мудрыми старейшинами согласен, когда они говорят, что все то, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови, — оно цениться никогда не будет. Так и с Украиной произошло. Ленин создал квази-государство — УССР. Сталин приумножил земли Украины ее западными областями. Хрущев с „барского плеча“ подарил Крым», — пишет Алексей Журавко.

В частности, политик отметил, что руководство Незалежной разбрасывается историей, а также разваливает страну и приводит к упадку. Алексей Журавко уверен, что действия киевских властей обусловлены набиванием собственных карманов и пополнением банковских счетов за границей.

«Нельзя разбрасываться историей, как это сегодня происходит в Украине. В те времена земли собирали, народы объединяли. А после прекращения деятельности Советского Союза земли отдали новому молодому государству, без боя, без крови. Но вместо того, чтобы развивать, сохранять и укреплять то, что досталось, как манна с неба, тупые и жестокие правители Украины начали разваливать и приводить к упадку», — уверен Алексей Журавко.

ВКонтакте @avzhuravko

Бывший депутат подчеркнул, что именно по данным причинам Крым вернулся в состав России, а Донбасс идет путем новой истории, в результате чего выйдет из Незалежной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВФ и Украина договорились о новой помощи на 5,5 миллиарда долларов.

Тема:
Украинский кризис 294
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